Ballardini: «Non meritavamo di perdere. Salvezza vicina» (Di domenica 9 maggio 2021) Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. GOL ANNULLATO – «Non parlo degli episodi lo trovo antipatico. Siamo molto arrabbiati, ma preferisco parlare della partita. I nostri avversari hanno organizzazione e qualità. Credo non meritassimo di perdere». Salvezza – «Restano ancora tre partite e il Genoa otterrà ciò che deve ottenere. C'è una giusta preoccupazione ma anche la consapevolezza che manca davvero poco per centrare l'obiettivo. Il traguardo è e resta largamente alla nostra portata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

