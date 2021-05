Visita Figliuolo e Curcio, Liris: “Persone che conoscono bene territorio e tragedie (Di sabato 8 maggio 2021) L'Aquila - “La Visita del generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, testimonia la grande vicinanza all’Abruzzo, alla provincia dell’Aquila in particolare, di Persone che conoscono bene questo territorio e che hanno vissuto in prima linea le fasi delle emergenze più delicate”. Lo dice l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris. “Oggi – aggiunge Liris – Figliuolo e Curcio hanno potuto toccare con mano l’imponente organizzazione che si sta mettendo in piedi per quanto riguarda l’ambito vaccinale, la sfida più importante per sconfiggere la pandemia. È su questo che ci stiamo misurando e su questo le istituzioni dovranno rendere conto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 8 maggio 2021) L'Aquila - “Ladel generale Francesco Paoloe del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio, testimonia la grande vicinanza all’Abruzzo, alla provincia dell’Aquila in particolare, dichequestoe che hanno vissuto in prima linea le fasi delle emergenze più delicate”. Lo dice l’assessore regionale alle Aree interne, Guido. “Oggi – aggiungehanno potuto toccare con mano l’imponente organizzazione che si sta mettendo in piedi per quanto riguarda l’ambito vaccinale, la sfida più importante per sconfiggere la pandemia. È su questo che ci stiamo misurando e su questo le istituzioni dovranno rendere conto ...

VerdiVeneto : RT @nuova_venezia: Questa settimana il generale Figliuolo farà visita ai centri vaccinali del Veneto, un tour che lo vede muoversi in tutt’… - Giulia87725998 : RT @tribuna_treviso: Questa settimana il generale Figliuolo farà visita ai centri vaccinali del Veneto, un tour che lo vede muoversi in tut… - CorriereAlpi : Questa settimana il generale Figliuolo farà visita ai centri vaccinali del Veneto, un tour che lo vede muoversi in… - tribuna_treviso : Questa settimana il generale Figliuolo farà visita ai centri vaccinali del Veneto, un tour che lo vede muoversi in… - a42nno : RT @mattinodipadova: Questa settimana il generale Figliuolo farà visita ai centri vaccinali del Veneto, un tour che lo vede muoversi in tut… -