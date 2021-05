Video l’Eredità 8 maggio 2021: Davide di Sant’Agata dei Goti (Di sabato 8 maggio 2021) l’Eredità di sabato 8 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Davide di Sant’Agata dei Goti (Benevento). Davide da qualche anno vive a Milano, è laureato in Giurisprudenza ed è appena diventato avvocato. Sogna di diventare magistrato. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 47.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 8 maggio 2021)di sabato 8. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdidei(Benevento).da qualche anno vive a Milano, è laureato in Giurisprudenza ed è appena diventato avvocato. Sogna di diventare magistrato. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 47.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ...

