Varese | cade da un ponteggio in un centro commerciale | morto un operaio di 52 anni

(Di sabato 8 maggio 2021) Undi 52dopo essere precipitato da una Tradate (), intorno alle 11 di questa mattina. A quanto emerso l’uomo sarebbe scivolato dalla struttura all’interno di un cantiere di unndo nel vuoto per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma, nonostante il tentativo di rianimarlo, l’uomo è deceduto. Sono intervenuti i tecnici Ats. Indagano i carabinieri. Immagine d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incidenti sul lavoro. Un'altra tragica morte sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate (), intorno alle 11 di questa mattina. A quanto emerso l'uomo sarebbe scivolato dalla struttura all'interno di un cantiere di un centro commerciale, cadendo nel vuoto per circa quattro metri. Sul ...Il 5 maggio., a Busto Arsizio, sempre in provincia di, è morto Christian Martinelli, di 49 anni, schiacciato da un'alesatrice nella fabbrica dove era , mentre il 6 in un cantiere a Pagazzano è ...Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate (Varese), intorno alle 11 di questa mattina. A quanto emerso l’uomo sarebbe scivolato dalla struttura all’interno di un ...L'uomo sarebbe scivolato nel cantiere di un centro commerciale a Tradate. Il 19enne morto nell'esplosione di Gubbio aveva un contratto a chiamata ...