Tutto quello che è vero diventa vero dopo

(Di sabato 8 maggio 2021) Le confessioni che sembrano racconti sono le migliori perché chi legge crede che siano racconti. Solo lei può chiedermi: perché scrivi queste nostre cose vere? Perché qualcosa devo scrivere, ecco perché. Stava leggendo un libro seduta sul muretto dell’abbeveratoio che non era solo un abbeveratoio, lo era anche, era una antica vasca che raccoglieva acqua sorgiva alla fine dello sterrato tra i campi di tabacco da una parte e di grano dall’altra, bei campi in declivio, curvi come schiene al lavoro sui campi, collinari, un terreno in discesa come un arco di cerchio dolce e leggero, e qua, in basso, dove il terreno torna piano, ecco la vasca, che è un po’ più grande di un letto a due piazze. Intorno crescevano cocomeri e meloni gialli e bianchi. Una valletta arcadica, interrotta più avanti da un boschetto come da un confine idilliaco.era in crescita, il grano, il ...

Advertising

fattoquotidiano : Il caso Khashoggi, in un libro le carte inedite sull’omicidio: “Tutto quello che Renzi dovrebbe leggere prima di pa… - pisto_gol : Roby Baggio è questo. Quello che faceva parlare il campo e cantare la palla, fuoriclasse unico. Tutto il resto è-sp… - chetempochefa : 'Se mi guardo indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Tutto. Mi risposerei anche. Con un'altra, ovviamente.” -… - silviamere : RT @AlessandroCere7: ' Monsieur Attali è molto interessante quello che stai dicendo perché mi sento come se avessi letto e ascoltato i tuoi… - AttilaAzureRive : RT @ardigiorgio: Bisogna ammettere che difronte a tutto quello che sta succedendo al csm, l’unica iniziativa è quella di salvini. Pensa te -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello

Agenzia ANSA

... e quindi addio emergenza, addio panico, addio: addio fantastiliardi per la gestione ... Basta accendere il computer per capireche sta succedendo: il web è pieno di canali non ancora ...Si è generata quasi una concorrenza a rincorrere le proprie presunte appartenenze, conche ciò comporta in quei soggetti che, non riuscendo a collocarsi in modo vincente nel grande ...140 milioni di dollari, quanto basta per sistemarsi per una vita. E' il prezzo a cui i Red Hot Chili Peppers hanno appena venduto il loro catalogo a Hipgnonis Songs Fund. Il gruppo ha una delle liste ...L'ex tecnico del Pontisola, premiato per avere ritirato la squadra dopo alcuni insulti razzisti, ha portato gli Azzurri alla storica qualificazione ai Mondiali di categoria, purtroppo non disputati a ...