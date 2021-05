Trovati al Circeo i resti di 9 uomini di Neanderthal

(Di sabato 8 maggio 2021) A più di 80 anni dalla scoperta della Grotta Guattari a San Felice(Latina), una ricerca della Soprintendenza archeologica di Frosinone e Latina in collaborazione con l’Università di Tor Vergata ha portato alla scoperta di reperti fossili “attribuibili a 9 individui di uomo di”. Emersi inoltredi iena, rinoceronte, elefante, cervo gigante, dell’orso delle caverne e di altri animali. Le ricerche sono iniziate nell’ottobre del 2019. Dei 9 individui di uomo di, 8 sono databili tra i 50mila e i 68mila anni fa e uno, il più antico, è databile tra i 100mila e i 90mila anni fa. Questi, insieme agli altri duein passato nel sito, portano a 11 il numero complessivo di individui presenti nella Grotta Guattari che si conferma così uno dei luoghi più significativi al ...

A oltre ottant'anni dalla scoperta della Grotta Guattari a San Felice del Circeo (LT), sono stati scoperti nuovi entusiasmanti rinvenimenti, fondamentali per lo studio dell'uomo di Neanderthal e del suo c ...
La Grotta Guattari si trova a San Felice del Circeo ed è stata scoperta casualmente il 24 febbraio 1939. Sepolta da un crollo avvenuto circa 60 anni fa, è stata poi studiata dal paleontologo francese ...