Taranto | lo striscione di Acciaierie d' Italia appare nello stadio esplode la polemica | Una beffa per la città che soffre

Advertising

StraNotizie : Taranto, lo striscione di Acciaierie d'Italia appare nello stadio esplode la polemica: 'Una beffa per la città che… - giornalerossob : Taranto, striscione di incitamento da parte del Gruppo Zuffa -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto striscione

Non è un debutto la sponsorizzazione del siderurgico allo stadio Erasmo Iacovone di. Anche negli anni della B l'Ilva compariva tra i cartelloni pubblicitari a bordo campo. La fabbrica di acciaio e la società di calcio, poi, sono state spesso legate. Donato Carelli , ultimo ...Il vicesindaco di, Fabiano Marti, ha usato toni di particolare durezza nel commentare l'iniziativa del ... Vedere campeggiare allo stadio comunale un banalepubblicitario ha il sapore ...L'ex Ilva ha spesso legato il nome alla squadra di calcio, ma i tempi sono cambiati tanto che il vicesindaco Marti scrive: "Lo sponsor durante una ...Ci aspettiamo da Acciaierie d’Italia investimenti importanti in ambiente e occupazione, non propaganda a buon mercato. Vedere campeggiare allo stadio comunale un banale striscione pubblicitario ha il ...