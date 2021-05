Taranto: anziano immobile sul pavimento un intero giorno per una caduta, salvato da poliziotti e pompieri Allertati dal figlio (Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia : A tarda sera, il personale in servizio presso la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la telefonata allarmata di un signore, residente in Lombardia, preoccupato perché non riusciva a contattare da qualche giorno suo padre che vive da solo in un appartamento di Lama. I poliziotti della Squadra Volante si sono portati all’indirizzo indicato. Dopo aver insistentemente suonato al campanello di casa, situato al primo piano dello stabile, i poliziotti, temendo il peggio, sono riusciti ad arrivare al balcone, raggiungendo una porta la cui entrata era chiusa da una grata in ferro ed intravedendo nel buio la sagoma di un uomo disteso per terra. Gli agenti hanno allertato i sanitari del 118 e, non riuscendo ad entrare in casa, anche i Vigili del Fuoco. Hanno poi chiamato a gran voce l’uomo ... Leggi su noinotizie (Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia : A tarda sera, il personale in servizio presso la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la telefonata allarmata di un signore, residente in Lombardia, preoccupato perché non riusciva a contattare da qualchesuo padre che vive da solo in un appartamento di Lama. Idella Squadra Volante si sono portati all’indirizzo indicato. Dopo aver insistentemente suonato al campanello di casa, situato al primo piano dello stabile, i, temendo il peggio, sono riusciti ad arrivare al balcone, raggiungendo una porta la cui entrata era chiusa da una grata in ferro ed intravedendo nel buio la sagoma di un uomo disteso per terra. Gli agenti hanno allertato i sanitari del 118 e, non riuscendo ad entrare in casa, anche i Vigili del Fuoco. Hanno poi chiamato a gran voce l’uomo ...

Advertising

zazoomblog : Taranto anziano cade in casa e resta solo per giorni: a salvarlo è la Polizia - #Taranto #anziano #resta #giorni: - LaGazzettaWeb : Taranto, anziano cade in casa e resta solo per giorni: a salvarlo è la Polizia - BlunoteWeb : #Taranto: Anziano cade in casa, salvato dalla #Polizia - NoiNotizie : Taranto: anziano immobile sul pavimento un intero giorno per una caduta, salvato da poliziotti e pompieri -