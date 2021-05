Razzo cinese in caduta sull’Italia, allerta per diverse regioni: “State a casa” (Di sabato 8 maggio 2021) Scatta l’allerta per diverse regioni del Centro-Sud. Infatti il Razzo cinese è in caduta verso l’Italia e diversi detriti potrebbero cadere sulla penisola. Entro la notte di domenica 9 maggio è previsto il rientro del Razzo cinese ‘Lunga marcia 5B’. Sono diverse le regioni che potrebbero essere interessate alla caduta di detriti. Stando alle previsione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Scatta l’perdel Centro-Sud. Infatti ilè inverso l’Italia e diversi detriti potrebbero cadere sulla penisola. Entro la notte di domenica 9 maggio è previsto il rientro del‘Lunga marcia 5B’. Sonoleche potrebbero essere interessate alladi detriti. Stando alle previsione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - generacomplotti : RT @gianpaolag18: Passiamo in #zonagialla e, come per incanto ci potrebbero piombare in testa i resti di un #razzo ... Un #gomblotto in sa… - UkrainkaNada : foto impressionante del razzo cinese che sta precipitando sulla Terra -