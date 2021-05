Peschereccio attaccato in Libia, il comandante: “Sono vivo” (Di sabato 8 maggio 2021) “Sono vivo”. Sono state queste le prime parole di Giuseppe Giacalone, comandante del Peschereccio ‘Aliseo’, al suo arrivo al porto di Mazara del Vallo. Visibilmente scosso e con una fasciatura bianca sulla testa, dove è stato colpito da alcune schegge del finestrino della sua barca dopo l’attacco della Guardia costiera libica, ha incontrato il vescovo Domenico Mogavero e poi abbracciato i suoi familiari. Subito dopo il comandante ha lasciato il porto senza incontrare i giornalisti. Ieri il figlio Alessandro, che ha parlato con il padre via radio, ha raccontato che i pescatori sul Peschereccio “Sono stati inseguiti per due ore” e che “alla motovedetta sparavano ad altezza d’uomo”. Appena sceso dall’imbarcazione un lungo abbraccio con i suoi ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 maggio 2021) “”.state queste le prime parole di Giuseppe Giacalone,del‘Aliseo’, al suo arrivo al porto di Mazara del Vallo. Visibilmente scosso e con una fasciatura bianca sulla testa, dove è stato colpito da alcune schegge del finestrino della sua barca dopo l’attacco della Guardia costiera libica, ha incontrato il vescovo Domenico Mogavero e poi abbracciato i suoi familiari. Subito dopo ilha lasciato il porto senza incontrare i giornalisti. Ieri il figlio Alessandro, che ha parlato con il padre via radio, ha raccontato che i pescatori sulstati inseguiti per due ore” e che “alla motovedetta sparavano ad altezza d’uomo”. Appena sceso dall’imbarcazione un lungo abbraccio con i suoi ...

