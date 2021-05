Moda | stringhe anticovid e iperprotettive per mascherine | le creazioni di una giovane designer romana | Ludovica Momi

(Di sabato 8 maggio 2021) Passamanerie e antichi pizzi, catene in osso e ottone, materiali riciclati e ecosolidali, trine e merletti, collanine e monili, cordoncini multicolor provenienti dal Perù, perline, tutto realizzato e cucito a mano. Nasce dall’idea di unae promettente, fondatrice del brand La Mascarade, l’idea di confezionare accessori sperimentali e multifunzionali (si possono anche utilizzare per gli occhiali), nastri,da attaccare alleanti-covid per proteggere e proteggerci. Sempre con noi, simbolicamente, e non solo, eleganti, sostituibili ( a seconda dell’abito e dell’umore) lavabili, igenizzabili. E soprattutto unisex. Unastart-up quella di, figlia di Maurizio noto ...

Passamanerie e antichi pizzi, catene in osso e ottone, materiali riciclati e ecosolidali, trine e merletti, collanine e monili, cordoncini multicolor provenienti dal Perù, perline, tutto realizzato e ...