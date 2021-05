Mazara, il comandante del peschereccio Aliseo: “Non tornerò più a mare” (Di sabato 8 maggio 2021) E’ arrivato nel porto di Mazara del Vallo, scortato da una motovedetta della Guardia Costiera, il peschereccio “Aliseo”, con sette uomini d’equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d’arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica. L’assalto è avvenuto due giorni fa a nord della costa di Tripoli, in acque internazionali il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 8 maggio 2021) E’ arrivato nel porto didel Vallo, scortato da una motovedetta della Guardia Costiera, il”, con sette uomini d’equipaggio compreso ilGiuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d’arma da fuoco sparati da una motovedetta militare libica. L’assalto è avvenuto due giorni fa a nord della costa di Tripoli, in acque internazionali il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

