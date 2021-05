L'Europa discute di vaccini e brevetti Draghi appoggia la proposta di Biden (Di sabato 8 maggio 2021) Il problema principale è aumentare la capacità produttiva su vasta scala. Per il premier le case farmaceutiche 'hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi. Sarebbe ora che si impegnassereo a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021) Il problema principale è aumentare la capacità produttiva su vasta scala. Per il premier le case farmaceutiche 'hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi. Sarebbe ora che si impegnassereo a ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @Tg3web: L'Europa si spacca sulla proposta di Biden di sospendere i brevetti sui vaccini. Macron è a favore, Merkel contraria e von der… - scheerenberger : RT @Tg3web: L'Europa si spacca sulla proposta di Biden di sospendere i brevetti sui vaccini. Macron è a favore, Merkel contraria e von der… - Tg3web : L'Europa si spacca sulla proposta di Biden di sospendere i brevetti sui vaccini. Macron è a favore, Merkel contrari… - POLPA2266 : RT @UniperugiaNews: #domani, h 9.30, Teams, presentazione libro “L'interregno. Una terza via per l'#Italia e l'#Europa @Hoepli_1870, 2020,… - investigator113 : @AndFranchini farà la fine di Salvini se non discute del ritorno alla sovranità monetaria. si adeguerà ai voleri d… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa discute L'Europa discute di vaccini e brevetti Draghi appoggia la proposta di Biden Il problema principale è aumentare la capacità produttiva su vasta scala. Per il premier le case farmaceutiche 'hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi. Sarebbe ora che si impegnassereo a ...

Draghi appoggia la proposta Biden "Per le aziende non sarà un danno" Si discute di politiche sociali della Ue e Mario Draghi non ha peli sulla lingua: se i dati sul lavoro ... "In Europa - è il senso del discorso che Draghi fa ai colleghi - dobbiamo continuare ad ...

Vaccini, l'Europa discute dei brevetti. Merkel frena, il problema è produrli TG La7 Sui brevetti liberi per i vaccini l’Europa cambia idea e boccia Biden Tante le perplessità dei vertici dell'Europa che in un primo momento avevano mostrato entusiasmo e poi hanno messo in atto una vera e propria marcia indietro con tanto di staccata in direzione Stati U ...

Vaccini | revoca brevetti | Europa divisa | Draghi favorevole Il vacc… - antonioamantini : RT @cgilnazionale: Dopo Biden, negli Stati Uniti, anche il Governo italiano e la Commissione Europea sostengano la revoca delle protezioni… - cgil_fp : RT @cgilnazionale: ...

Il problema principale è aumentare la capacità produttiva su vasta scala. Per il premier le case farmaceutiche 'hanno ricevuto finanziamenti enormi dai governi. Sarebbe ora che si impegnassereo a ...Sidi politiche sociali della Ue e Mario Draghi non ha peli sulla lingua: se i dati sul lavoro ... "In- è il senso del discorso che Draghi fa ai colleghi - dobbiamo continuare ad ...Tante le perplessità dei vertici dell'Europa che in un primo momento avevano mostrato entusiasmo e poi hanno messo in atto una vera e propria marcia indietro con tanto di staccata in direzione Stati U ...Il vacc… - antonioamantini : RT @cgilnazionale: Dopo Biden, negli Stati Uniti, anche il Governo italiano e la Commissione Europea sostengano la revoca delle protezioni… - cgil_fp : RT @cgilnazionale: ...