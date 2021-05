Infortuni | Calderoli | ‘sicurezza sul lavoro prima di ddl Zan e ius soli’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Un altro incidente mortale sul, il quinto, a livello nazionale, in una settimana terribile, che per una triste coincidenza arriva a rimorchio della Festa dei lavoratori in cui non si parlato è delle vere questioni, ovvero avere une svolgerlo in maniera equamente retribuita e con tutti gli standard di sicurezza, finendo invece per parlare di argomenti diversi, come il ddl Zan o altre questioni come di Fedez o Pio e Amedeo, polemiche che non riguardano quanto accade ogni giorno nelle nostre ditte, nei nostri cantieri, nei nostri stabilimenti. Un’occasione sprecata quest’ultimo primo maggio e il Pd su questo dovrebbe rifletterci”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto, vicepresidente del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.