Il TAR continua a confermare i precedenti: scelta sbarramento nei concorsi è discrezionalità della P.A (Di sabato 8 maggio 2021) Ancora un contenzioso riguardante il bando del 28 dicembre 2018 con cui è stato indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA). Il TAR del Lazio con la sentenza 29 aprile N. 05033/2021 conferma i suoi precedenti richiamando principi di cui dover tener conto per quanto concerne la procedura concorsuale nella scuola pubblica italiana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021) Ancora un contenzioso riguardante il bando del 28 dicembre 2018 con cui è stato indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA). Il TAR del Lazio con la sentenza 29 aprile N. 05033/2021 conferma i suoirichiamando principi di cui dover tener conto per quanto concerne la procedura concorsuale nella scuola pubblica italiana. L'articolo .

