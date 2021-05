GP di Spagna, Hamilton fa 100: tripla cifra nelle pole position (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton scrive la storia e conquista la pole position del GP di Spagna. Verstappen dietro di pochi millesimi, Leclerc quarto Lewis Hamilton va in tripla cifra e mette a segno la 100esima pole position della sua carriera, facendo un capolavoro nel caldo del GP di Spagna. Beffato Verstappen di 36 millesimi. Subito dietro seconda fila composta da Bottas e Leclerc, quinto Ocon, uno dei migliori di giornata. Q1 – GP DI Spagna Le Mercedes decidono di scendere in pista con le gomme gialle già nel Q1. Primo giro con quindici piloti in un secondo, in una qualifica molto equilibrata. Grande giro di Gasly con l’Alpha Tauri, a soli due decimi dal leader e davanti la Red Bull di Perez. La Ferrari ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Lewisscrive la storia e conquista ladel GP di. Verstappen dietro di pochi millesimi, Leclerc quarto Lewisva ine mette a segno la 100esimadella sua carriera, facendo un capolavoro nel caldo del GP di. Beffato Verstappen di 36 millesimi. Subito dietro seconda fila composta da Bottas e Leclerc, quinto Ocon, uno dei migliori di giornata. Q1 – GP DILe Mercedes decidono di scendere in pista con le gomme gialle già nel Q1. Primo giro con quindici piloti in un secondo, in una qualifica molto equilibrata. Grande giro di Gasly con l’Alpha Tauri, a soli due decimi dal leader e davanti la Red Bull di Perez. La Ferrari ...

