Governo | Renzi a Conte | ‘fatto cadere per sondaggi Iv? Populismo più forte di lui…’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – "L'ex premier Conte oggi al Corriere dice: Renzi ha fatto cadere il Governo per colpa dei sondaggi di Italia Viva. Eh, niente, dai, è più forte di lui. I populisti si riconoscono da questo: pensano che la politica si faccia coi like, coi sondaggi, con il piacere a tutti come se fossimo ancora al Grande Fratello". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

