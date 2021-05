Governo, Conte: “Draghi? Difficile gestire maggioranza molto larga” (Di sabato 8 maggio 2021) “E’ Difficile gestire una maggioranza con un perimetro molto largo. Finché si tratta del piano vaccinale… Ma quando si scenderà nelle questioni economiche e sociali diventerà complesso”. Lo dice, in un colloquio con il ‘Corriere della Sera’, l’ex premier Giuseppe Conte, a proposito del Governo Draghi. “Su alcune cose – osserva – vedo continuità rispetto all’operato del mio Governo. Su altre c’è una differenza, per inclinazioni diverse e perché la maggioranza è diversa”. Sulla fine della sua esperienza di Governo, Conte afferma: “E’ chiaro che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali. Può essere che in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) “E’unacon un perimetrolargo. Finché si tratta del piano vaccinale… Ma quando si scenderà nelle questioni economiche e sociali diventerà complesso”. Lo dice, in un colloquio con il ‘Corriere della Sera’, l’ex premier Giuseppe, a proposito del. “Su alcune cose – osserva – vedo continuità rispetto all’operato del mio. Su altre c’è una differenza, per inclinazioni diverse e perché laè diversa”. Sulla fine della sua esperienza diafferma: “E’ chiaro che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali. Può essere che in ...

