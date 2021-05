Fontana si rammarica | “Purtroppo Gattuso andrà via | era l’ideale Spero che il Napoli possa ingaggiare un allenatore con la sua stessa filosofia”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 maggio 2021) L’ex centrocampista del, Gaetano, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso di “Arena Maradona”. Di seguito le sue dichiarazioni: “via, è un vero peccato. Rino era l’ideale per il. Ha fatto giocare bene la squadra e ha ottenuto anche ottimi risultati. Senza gli infortuni ilavrebbe lottato per lo scudetto, di questo ne sono convinto.in quel periodo tutti hanno puntato il dito contro, il quale era il minore responsabile di quella situazione. Per la sostituzioneche iluncon la ...