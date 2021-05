Da lunedì quasi tutta l'Italia in giallo, si studiano le riaperture per l'estate (Di sabato 8 maggio 2021) Nessuna Regione sarà in fascia rossa. Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta in arancione. Gli esperti però chiedono massima cautela, mentre il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga chiede di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021) Nessuna Regione sarà in fascia rossa. Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta in arancione. Gli esperti però chiedono massima cautela, mentre il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga chiede di ...

Advertising

lib2015blog : RT @cittameridiane: Da lunedì quasi tutta l’Italia sarà gialla! Serve un kit per annotare tutto ciò che vorremo fare e che non abbiamo potu… - cittameridiane : Da lunedì quasi tutta l’Italia sarà gialla! Serve un kit per annotare tutto ciò che vorremo fare e che non abbiamo… - tuttidagiuliana : @play_copy @NeurosetIT Da #neomamma sto apprezzando tantissimo queste #pillole di #playcopy... Mi state facendo ris… - awkwardcupoftea : Io lunedì quando litigherò con quasi tutta la classe e potrò finalmente rinfacciare loro tutte le scemate che ho do… - H3YVNGEL : ma poteva semplicemente interrogare subito dopo la fine del quadrimestre e non ora che stiamo quasi a metà maggio.… -