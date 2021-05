Covid: Draghi, coprifuoco? ‘Voglio riaprire ma in sicurezza, usiamo testa’ (2) (Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) – “Noi ora stiamo esaminando i dati. I dati sono abbastanza incoraggianti – dice ancora Draghi – Per quanto riguarda le vaccinazioni il 90% di coloro che hanno più di 80 anni e più di 90 anni ha ricevuto almeno una dose, quasi il 70% di quelli che hanno più di 70 anni hanno ricevuto anch’essi una dose. C’era un momento, non tanto tempo fa, in cui quelli che avevano più di 70 anni erano praticamente una delle classi meno vaccinate che ci fossero in Italia. Questo è molto importante. Dal 26 aprile – il famoso 26 aprile, il giorno delle riaperture – al 7 maggio il numero di ricoveri ordinari in terapia intensiva è calato di oltre il 20%, il tasso di positività è sceso dal 5,8 al 3,2, anche le vittime, sono tante ancora ma sono in forte diminuzione. Questo è anche, ovviamente, merito delle misure già intraprese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) (Adnkronos) – “Noi ora stiamo esaminando i dati. I dati sono abbastanza incoraggianti – dice ancora– Per quanto riguarda le vaccinazioni il 90% di coloro che hanno più di 80 anni e più di 90 anni ha ricevuto almeno una dose, quasi il 70% di quelli che hanno più di 70 anni hanno ricevuto anch’essi una dose. C’era un momento, non tanto tempo fa, in cui quelli che avevano più di 70 anni erano praticamente una delle classi meno vaccinate che ci fossero in Italia. Questo è molto importante. Dal 26 aprile – il famoso 26 aprile, il giorno delle riaperture – al 7 maggio il numero di ricoveri ordinari in terapia intensiva è calato di oltre il 20%, il tasso di positività è sceso dal 5,8 al 3,2, anche le vittime, sono tante ancora ma sono in forte diminuzione. Questo è anche, ovviamente, merito delle misure già intraprese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

marcodimaio : 4 anni fa la Francia sceglieva Emmanuel #Macron come suo presidente. In un momento in cui lo spirito anti europeo… - Agenzia_Ansa : I brevetti sui vaccini possono essere sospesi ma vanno rimossi i blocchi all'esportazione. Draghi sostiene la linea… - matteosalvinimi : Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile. Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai minister… - TV7Benevento : Covid: Draghi, coprifuoco? 'Voglio riaprire ma in sicurezza, usiamo testa' (2)... - cmanara77 : RT @lucianoghelfi: #Draghi lo dice chiaro quanto #Macron: prima di arrivare alla liberalizzazione del #brevetti dei #vaccino anti #covid bi… -