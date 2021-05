Capri è Covid free | l' annuncio di De Luca dalla piazzetta | ' Ora Ischia e Sorrento'

Advertising

fattoquotidiano : Capri, l’isola è ufficialmente Covid Free. “Per noi un giorno importante, finalmente è tornata la vita” - repubblica : Capri Covid free, i primi turisti: 'Qui ci sentiamo al sicuro' - ilriformista : Capri segue Procida. Si prosegue con Ischia e con la costiera Sorrentina. 'Probabilmente dovremo chiudere l'hub del… - MariaNadiaMai2 : RT @ilriformista: Capri segue Procida. Si prosegue con Ischia e con la costiera Sorrentina. 'Probabilmente dovremo chiudere l'hub della mos… - soniasorrent : RT @VincenzoDeLuca: Capri Covid free, incontro in piazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Capri Covid

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a(Napoli), ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell'isola. 'è immunizzata - ha detto De Luca ai giornalisti, prima di un incontro pubblico in 'piazzetta' con i sindaci dell'isola - è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori del settore ...è isolafree": l'annuncio di De Luca Scandalo delle mascherine statali. Altre 2 miliardi ferme in Posta, il bilancio dell'8 maggio Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli ...A grandi passi il governatore De Luca porta avanti l'intento che si era prefissato, ossia quello di rendere le isole covid free.Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a Capri (Napoli), ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell'isola.