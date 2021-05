‘Antropocene’ | un film che si può tranquillamente evitare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Nella Giornata Mondiale della Terra la Rai ha mandato in onda il documentario canadese Antropocene. L’epoca umana. Forse, anzi sicuramente, vado controcorrente affermando che ilè un pessimo servizio reso alla crescita della sensibilità ambientale. Ovvero, un’occasione persa per difendere davvero l’ambiente. Cominciamo col dire che questi documentari sui disastri che noi umani combiniamo sulla Terra hanno tutti lo stesso format: ti fanno vedere le immagini patinate delle varie sciagure in giro per il mondo, e poi si concludono dicendo che il tempo stringe, ma comunque c’è ancora speranza. Ciò premesso, veniamo ai temi trattati dal documentario. E qui ci accorgiamo di come si faccia una precisa scelta, escludendo temi scomodi. È “facile” parlar male dei bracconieri in Africa e del commercio dell’avorio che ci sta dietro. Più scomodo far vedere leoni che legalmente ...