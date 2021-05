Zona gialla per Puglia, Calabria e Basilicata. Restano in zona arancione Sicilia e Sardegna (Di venerdì 7 maggio 2021) Sicilia e Sardegna in zona arancione, mentre Puglia, Calabria e Basilicata tornano in zona gialla. L'indice Rt nazionale sale ancora, rispetto a una settimana fa, ma le regioni che sono state... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 maggio 2021)in, mentretornano in. L'indice Rt nazionale sale ancora, rispetto a una settimana fa, ma le regioni che sono state...

Advertising

you_trend : Zona bianca, gialla, arancione, rossa: ecco com'è cambiata, da novembre a oggi, la proporzione di popolazione itali… - fanpage : Ultim'ora 3 Regioni in zona arancione, il resto d'Italia resta gialla. L'ordinanza firmata dal Ministro Speranza. - Adnkronos : Zona arancione per 3 regioni, il resto d’Italia è zona gialla. - infoitsalute : Zona gialla e arancione: i nuovi colori delle regioni in vigore dal 10 maggio. Brusaferro: L'età media dei contagia… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Zona arancione per 3 regioni, il resto d’Italia è zona gialla. -