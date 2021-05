YouTube si avvicina sempre più a Twitch offrendo nuove funzionalità per i content creator

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 7 maggio 2021)sono i due colossi dello streaming di maggior successo e ci sono diversi dettagli che li differenziano: tuttavia sembra che il divario si stia pian piano appianando, conche introducefeature per i suoi. L'ultima aggiunta riguarda la chat dedicata solo per chi si abbona al canaledi uno streamer. Secondo un Tweet di Ryan Wyatt, Head of Gaming di, la funzione è stata "richiesta da tempo da parte degli streamer" e offre la possibilità di limitare l'utilizzo della chat solo ai loro abbonati. Ii possono attivare e disattivare l'impostazione a loro piacimento, anche a metà streaming, e possono persino impostare un periodo minimo di tempo necessario agli spettatori per ...