Wizz Air punta su Abu Dhabi (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Wizz Air si prepara a gestire l’auspicata crescita della domanda di viaggio e a dare impulso alle rotte domestiche sul network continentale europeo durante l’estate, stimando un load factor oscillante tra il 60 e l’80%. Intanto, però, il Ceo della compagnia, Jozsef Varadi, guarda a Abu Dhabi, da dove lo scorso aprile Wizz Air ha operato il primo volo per Tel Aviv. Nel 2023 sono attesi i primi Airbus XLR, l’Extra-Long Range del modello A321 con 8.700 km di autonomia, che sottintende il chiaro interesse di Wizz Air per i collegamenti da Abu Dhabi con Africa e Asia. Nel network della compagnia sono presenti già Paesi come Kazakistan, Egitto e Marocco. Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) –Air si prepara a gestire l’auspicata crescita della domanda di viaggio e a dare impulso alle rotte domestiche sul network continentale europeo durante l’estate, stimando un load factor oscillante tra il 60 e l’80%. Intanto, però, il Ceo della compagnia, Jozsef Varadi, guarda a Abu, da dove lo scorso aprileAir ha operato il primo volo per Tel Aviv. Nel 2023 sono attesi i primi Airbus XLR, l’Extra-Long Range del modello A321 con 8.700 km di autonomia, che sottintende il chiaro interesse diAir per i collegamenti da Abucon Africa e Asia. Nel network della compagnia sono presenti già Paesi come Kazakistan, Egitto e Marocco.

Advertising

michirova1 : RT @WEtravelbiz: #WizzAir aggiunge 2 nuove destinazioni da #Milano #Malpensa nella S21: #Casablanca e #SharmElSheikh da giugno fino ad otto… - VolaMalpensa : RT @WEtravelbiz: #WizzAir aggiunge 2 nuove destinazioni da #Milano #Malpensa nella S21: #Casablanca e #SharmElSheikh da giugno fino ad otto… - ozzymaite : RT @BLQairport: ?? Vola a #Palermo da #Bologna tutti i giorni a partire dal 1 giugno con Wizz Air! ?? ?? Fly to Palermo from #Bologna eve… - BLQairport : ?? Vola a #Palermo da #Bologna tutti i giorni a partire dal 1 giugno con Wizz Air! ?? ?? Fly to Palermo from… - infoiteconomia : Milano-Bari, Wizz Air riduce i voli da Malpensa e li apre su Linate - MALPENSA24 -