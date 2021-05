Volley Nations League femminile 2021 | calendario completo | programma e orari

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ildellaball: ilcon date edi tutte le partite. La Nazionale italiana torna in campo dopo oltre un anno per affrontare la VNL, importante tappa di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il torneo si svolgerà in un’unica sede, la “bolla” di Rimini, così da evitare spostamenti e quindi ridurre le possibilità di contagio da Covid-19. Le 16 squadre in gara giocheranno un preliminare round-robin tra il 25 maggio e il 20 giugno e le quattro migliori classificate accederanno alle semifinali (24 giugno), seguite poi dalle due finali per il bronzo e per l’oro (25 giugno). Di seguito ildella manifestazione. IL ...

Advertising

sportface2016 : #volley #VNL Il calendario dell'#Italia alla Volleyball Nations League maschile 2021: date e orari di tutte le par… - sportface2016 : #volley #VNL Il calendario dell'#Italia alla Volleyball Nations League femminile 2021: date e orari di tutte le pa… - auleia1 : RT @CorneliaHale94: @CeciGhelli @marcofantasiatw @RaiDue @RaiSport 25 maggio VNL femminile fino al 25 giugno - zazoomblog : Volley Nations League maschile 2021: calendario completo programma e orari - #Volley #Nations #League #maschile - sportface2016 : #vnl2021 #Volley Nations League maschile 2021: il calendario completo, programma e orari di tutte le partite -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Nations

A aprile arriva la chiamata di coach Mazzanti, che la convoca per il raduno di preparazione della VolleyballLeague 2021 in programma a Rimini dal 25 maggio al 25 giugno prossimi. FEDERICA ...A aprile arriva la chiamata di coach Mazzanti, che la convoca per il raduno di preparazione della VolleyballLeague 2021 in programma a Rimini dal 25 maggio al 25 giugno prossimi. FEDERICA ...Il calendario della Nazionale alla Volleyball Nations League maschile 2021: ecco programma, date e orari di tutte le partite degli Azzurri.La Nazionale Italiana di volley maschile é pronta per tornare al lavoro. Il secondo collegiale della stagione é in programma dal 9 al 20 maggio al CPO Giulio Onesti di Roma. Il CT Chicco Blengini ha c ...