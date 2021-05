Veneto zona gialla, Zaia: "Verso conferma" (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - "Il Veneto credo che resterà in zona gialla perché il dato Rt è in calo e lo scenario a basso rischio. Per noi quindi dovrebbe essere confermato il giallo. Anche se nelle prossime settimane dovremo scontare il dato degli ultimi 15 giorni con l'apertura delle scuole, ad esempio". Lo ha sottolineato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. "In Veneto l'Rt è a 0.95 mentre l'incidenza è di 97 casi su 100mila abitanti. Abbiamo il 15% di riempimento delle terapie intensive e dell'area non critica, sotto le soglie rispettivamente del 30% e del 40%", ha spiegato il governatore Veneto. "E quindi -ha aggiunto Zaia- siamo a basso rischio". "Nelle ultime 24 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - "Ilcredo che resterà inperché il dato Rt è in calo e lo scenario a basso rischio. Per noi quindi dovrebbe essereto il giallo. Anche se nelle prossime settimane dovremo scontare il dato degli ultimi 15 giorni con l'apertura delle scuole, ad esempio". Lo ha sottolineato oggi il presidente delLucanel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. "Inl'Rt è a 0.95 mentre l'incidenza è di 97 casi su 100mila abitanti. Abbiamo il 15% di riempimento delle terapie intensive e dell'area non critica, sotto le soglie rispettivamente del 30% e del 40%", ha spiegato il governatore. "E quindi -ha aggiunto- siamo a basso rischio". "Nelle ultime 24 ...

