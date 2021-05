UOMINI E DONNE oggi, 7 maggio: Riccardo e Roberta litigano, Ida dice la sua (Di venerdì 7 maggio 2021) Ultima puntata della settimana di UOMINI e DONNE e inizio di una nuova registrazione effettuata il 2 maggio. oggi (venerdì 7) si inizia dalla visione della scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: i due, dopo un periodo difficile fatto di alti e bassi all’interno della trasmissione, avevano deciso di uscire insieme dal programma per vedere come sarebbe andata la loro storia al di fuori delle telecamere. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: Roberta e Riccardo, è già finita? Dopo la visione del filmato, entra in studio prima Roberta e subito dichiara che le cose non vanno bene, perché ha capito che il carattere di Riccardo non è quello che si aspettava una volta fuori ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 7 maggio 2021) Ultima puntata della settimana die inizio di una nuova registrazione effettuata il 2(venerdì 7) si inizia dalla visione della scelta diDi Padua eGuarnieri: i due, dopo un periodo difficile fatto di alti e bassi all’interno della trasmissione, avevano deciso di uscire insieme dal programma per vedere come sarebbe andata la loro storia al di fuori delle telecamere. Leggi anche:anticipazioni:, è già finita? Dopo la visione del filmato, entra in studio primae subito dichiara che le cose non vanno bene, perché ha capito che il carattere dinon è quello che si aspettava una volta fuori ...

