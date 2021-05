Trapani: peschereccio Aliseo sta tornando a Mazara del Vallo. Il comandante sta bene (Di venerdì 7 maggio 2021) Una telefonata di pochi minuti del comandante Giuseppe Giacalone per rassicurare il figlio e confermare che presto sarà a Mazara del Vallo con tutto il suo equipaggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 maggio 2021) Una telefonata di pochi minuti delGiuseppe Giacalone per rassicurare il figlio e confermare che presto sarà adelcon tutto il suo equipaggio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

NuovoSud : I libici sparano, ' l'Aliseo' in navigazione verso Mazara del Vallo - NuovoSud : I libici sparano, peschereccio 'Aliseo' in navigazione verso Mazara del Vallo - GDS_it : Il peschereccio attaccato in Libia fa rotta verso Mazara, a bordo il comandante ferito - blogsicilia : #notizie #sicilia Peschereccio mitragliato naviga verso Mazara, 'Basta, si difenda la pesca siciliana' -… - NuovoSud : Spari contro peschereccio di Mazara del Vallo al largo della Libia -