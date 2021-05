Surprise! BoJo strappa un seggio storico ai laburisti in barba agli scandali

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 maggio 2021) È una vittoria storica quella del premier Boris Johnson alle ultime elezioni locali nel Regno Unito. Il Partito Conservatore, da lui guidato, ha battuto il Partito Laburista a Hartlepool, al nordest dell’Inghilterra, conosciuto – fino ad oggi – come il “muro rosso”. Secondo i dati definitivi, la candidata conservatrice Jill Mortimer si è imposta con 15.529 voti contro il candidato laburista Paul Williams, che ha ottenuto 8.589. Queste elezioni sono viste come la prima prova elettorale per Johnson e il suo partito dopo una serie di circostanze avverse: l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la gestione della pandemia e lo scandalo del suo consigliere Dominic Cummings. LA SCONFITTA DELLA SINISTRA Per il leader laburista, Keir Starmer, questo risultato è un cattivo presagio per le elezioni generali del 2024. Dopo il fallimento di Jeremy Corbyn nel 2019, Starmer aveva promesso di ...