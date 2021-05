Superlega, accordo tra la Uefa e 9 club. Juve, Real e Barcellona promettono battaglia (Di venerdì 7 maggio 2021) Arrivano importanti aggiornamenti sul caos Superlega. La Uefa ha trovato l’accordo con i 9 club ribelli: si tratta di Inter, Milan, City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid. Sono arrivate le scuse e l’impegno a partecipare sempre alle competizioni Uefa. “In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei 12 club coinvolti nel progetto della cosiddetta Super League hanno presentato alla Uefa una “Dichiarazione di impegno del club” che definisce la posizione delle società, compreso il loro impegno alle competizioni Uefa per club e alle competizioni nazionali per club”, si legge nella nota dell’Uefa. “La Uefa ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Arrivano importanti aggiornamenti sul caos. Laha trovato l’con i 9ribelli: si tratta di Inter, Milan, City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid. Sono arrivate le scuse e l’impegno a partecipare sempre alle competizioni. “In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei 12coinvolti nel progetto della cosiddetta Super League hanno presentato allauna “Dichiarazione di impegno del” che definisce la posizione delle società, compreso il loro impegno alle competizionipere alle competizioni nazionali per”, si legge nella nota dell’. “Laha ...

Advertising

AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - ZZiliani : Cara @FIGC e cara ?@AIA_it?, potete spiegarci perchè il dirigente della #Juventus #Paratici scende dalla tribuna pe… - Corriere : Superlega, 9 club firmano accordo con l’Uefa: c’è il Milan, non la Juve - Lucaaffigi : RT @AntoVitiello: Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - gianpi36590925 : RT @perchetendenza: 'UEFA': Perché ha reso noto di aver trovato un accordo con 9 dei 12 club fondatori della Superlega (tra cui Inter e Mil… -