Square torna in utile nel trimestre | titolo festeggia

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Brilla, che passa di mano con un aumento del 6,12%. A fare da assist alle azioni contribuisce il ritorno in, nel primo, del gruppo dei servizi finanziari. Il periodo si è chiuso con un risultato netto di 39 milioni di dollari, pari a 8 centesimi per azione, contro il rosso di 106 milioni, (24 centesimi) registrato nel pari periodo del precedente esercizio. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 41 centesimi superiore ai 17 stimati dagli analisti. Sempre nel, i ricavi sono rimbalzati da 1,4 a 5,1 miliardi di dollari. L’analisi settimanale delrispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento. Il contesto tecnico generale evidenzia ...

Il (relativamente poco) caro e vecchio indice Dow Jones Industrial torna alla riscossa e supera in termini di performance da inizio anno sia l'S&P 500 che il Nasdaq Composite. I numeri parlano chiaro: ...