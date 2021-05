Silvia Aisha Romano si è spostata con un amico d’infanzia, un anno dopo la sua liberazione (Di venerdì 7 maggio 2021) Comincia un una nuova vita per Silvia Aisha Romano, la volontaria italiana sequestrata in Kenya e liberata dopo 17 mesi di prigionia nel maggio 2020. Il 10 maggio, quasi un anno fa esatto, l’aereo che la trasportava in Italia atterrò a Roma. Adesso Silvia si è sposata. La giovane, 26 anni, vive nel Milanese, il marito si chiama Paolo ed è un ragazzo suo coetaneo di origine sarda. I due si erano conosciuti da bambini a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Lui si è convertito all’Islam: la stessa religione ora praticata da Silvia “Aisha”. Amici fin da piccoli Amici fin da quando erano bambini, i due coniugi si erano persi di vista per poi ritrovarsi dopo il ritorno in Italia di Silvia. La 26enne adesso insegna ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 maggio 2021) Comincia un una nuova vita per, la volontaria italiana sequestrata in Kenya e liberata17 mesi di prigionia nel maggio 2020. Il 10 maggio, quasi unfa esatto, l’aereo che la trasportava in Italia atterrò a Roma. Adessosi è sposata. La giovane, 26 anni, vive nel Milanese, il marito si chiama Paolo ed è un ragazzo suo coetaneo di origine sarda. I due si erano conosciuti da bambini a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Lui si è convertito all’Islam: la stessa religione ora praticata da”. Amici fin da piccoli Amici fin da quando erano bambini, i due coniugi si erano persi di vista per poi ritrovarsiil ritorno in Italia di. La 26enne adesso insegna ...

