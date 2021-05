Samsung I-Cube4, nuova tecnologia di packaging | Punto Informatico (Di venerdì 7 maggio 2021) Samsung ha svelato la nuova tecnologia di packaging I-Cube4 che consente di affiancare CPU, GPU e NPU a quattro chip HBM (High Bandwidth Memory). Samsung I-Cube4, nuova tecnologia di packaging Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Samsung I-Cube4, nuova tecnologia di packaging Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021)ha svelato ladiI-che consente di affiancare CPU, GPU e NPU a quattro chip HBM (High Bandwidth Memory).I-di. Read MoreL'articoloI-diproviene da HelpMeTech.

I-Cube4 può affiancare quattro HBM - Samsung ha recentemente annunciato le prime HBM2 - ad un singolo die posizionati su un interposer sottilissimo (circa 100 ) che consente una migliore gestione

