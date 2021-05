Questo video non mostra una rivolta del «popolo indiano» contro i vaccini anti-Covid (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra alcune persone fuggire su una camionetta bianca aggredite da una folla. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena sarebbe stata girata in India e mostrerebbe «il popolo indiano» in rivolta contro la polizia per protesta contro i vaccini contro la Covid-19. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking indiani (qui, qui e qui), il video oggetto della nostra verifica è stato girato il 23 aprile 2021 nel villaggio di Bamni a Saraikela, nello Stato indiano di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 3 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato unchealcune persone fuggire su una camionetta bianca aggredite da una folla. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena sarebbe stata girata in India e mostrerebbe «il» inla polizia per protestala-19. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito diversi siti di fact-checking indiani (qui, qui e qui), iloggetto della nostra verifica è stato girato il 23 aprile 2021 nel villaggio di Bamni a Saraikela, nello Statodi ...

Questo video è stato girato in India, ma i vaccini anti-Covid non c'entrano facta.news

