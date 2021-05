Petrolio: in rialzo, Wti a 65,10 dollari al barile (Di venerdì 7 maggio 2021) Quotazioni del Petrolio in rialzo sui mercati sulla spinta dei buoni indicatori sulla ripresa economica provenienti da Usa e Cina: il greggio Wti sale dello 0,6% a 65,10 dollari al barile. In crescita ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Quotazioni delinsui mercati sulla spinta dei buoni indicatori sulla ripresa economica provenienti da Usa e Cina: il greggio Wti sale dello 0,6% a 65,10al. In crescita ...

