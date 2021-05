Non c’è pace per il Colosseo (Di venerdì 7 maggio 2021) Ricevo e, molto volentieri, pubblico l’intevento dell’amico Carlo Di Clemente, archeologo impegnato nella (ri)scoperta delle bellezze capitoline, specialmente quelle inconsuete o trascurate, grazie all’associazione “Roming” ed alle sue visite guidate. Carlo solleva un tema dolente: la nuova “pedana mobile” in fibra di carbonio che dovrà adornare l’arena del Colosseo, per la gioia dei turisti “mordi e fuggi” per la modica cifra di sedici milioni di euro. Il progetto, annunciato in pompa magna dal ministro Franceschini divide, in effetti, la comunità degli studiosi e degli addetti ai lavori. E’ di questi giorni la notizia, presentata in pompa magna dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dalla direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, della realizzazione, entro il 2023 di una struttura rimuovibile e reversibile, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Ricevo e, molto volentieri, pubblico l’intevento dell’amico Carlo Di Clemente, archeologo impegnato nella (ri)scoperta delle bellezze capitoline, specialmente quelle inconsuete o trascurate, grazie all’associazione “Roming” ed alle sue visite guidate. Carlo solleva un tema dolente: la nuova “pedana mobile” in fibra di carbonio che dovrà adornare l’arena del, per la gioia dei turisti “mordi e fuggi” per la modica cifra di sedici milioni di euro. Il progetto, annunciato in pompa magna dal ministro Franceschini divide, in effetti, la comunità degli studiosi e degli addetti ai lavori. E’ di questi giorni la notizia, presentata in pompa magna dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dalla direttrice del Parco Archeologico delAlfonsina Russo, della realizzazione, entro il 2023 di una struttura rimuovibile e reversibile, ...

