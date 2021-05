Mourinho | il cavallo libero

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Come undi cui non si prevedono le mosse. Pensi di averlo addestrato per bene, eppure all’improvviso scatta, si alza e disarciona il cavaliere. Non unpazzo: semplicemente mutevole,, voglioso di ribellarsi al destino. Questo è Josénella sua scelta romana, quando a metà della settimana si è dato al mondo con la notizia più sorprendente degli ultimi anni dopo quella di Ronaldo alla Juventus. Cristiano e Josè, uguali nell’origine portoghese, diversissimi nella natura. Il primo, che dopo tre anni non dice una parola d’italiano, si muove come un soldatino rosso dentro l’esercito bianconero, e quando segna se ne va nell’angolo a farsi benedire. Il secondo che s’infila nell’idioma come un biscotto nel latte, e dopo averci detto di non essere “pirla”, incoraggia l’ipotesi con un “daje”, ...