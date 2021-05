Ministra Carfagna: il turismo deve ripartire in fretta (Di venerdì 7 maggio 2021) Partendo dal punto di vista economico il turismo gioca un ruolo importante nel contribuire alla crescita del Paese. Nel creare posti di lavoro, aumentare la produttività e il reddito. Dunque per rendere chiaro il concetto, diciamo subito che il suo asset economico è pari al 13% del Pil. Con 4,2 milioni di occupati in questo settore. Quindi il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Partendo dal punto di vista economico ilgioca un ruolo importante nel contribuire alla crescita del Paese. Nel creare posti di lavoro, aumentare la produttività e il reddito. Dunque per rendere chiaro il concetto, diciamo subito che il suo asset economico è pari al 13% del Pil. Con 4,2 milioni di occupati in questo settore. Quindi il

Advertising

PSchioppa : @lucip1985 @SalvatoreMirag7 @Twitter io sono stato bloccato, tra gli altri, dalla Ministra #Carfagna non dai suoi supporters - bstabile : @ala_rico @mara_carfagna Se alla Ministra @mara_carfagna servono idee su come spendere soldi al sud in modi più ut… - Paolameno : Ma sentiamo cosa ne pensano nel suo partito, per esempio, la Ministra @mara_carfagna - TotoBurrafato : @forzaitaliafp @mara_carfagna anche io mi unisco al sentire della Ministra @mara_carfagna - ITINERARIARural : RT @areeinterne: Il ministro @mara_carfagna incontra i referenti della Federazione aree interne e conferma 2,1 mld per la SNAI https://t.… -