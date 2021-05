Mercati europei positivi. Spicca Francoforte (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali Mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Spicca la performance positiva della Borsa di Francoforte, grazie al balzo oltre le stime della produzione industriale tedesca e ai rialzi di diverse aziende dopo le trimestrali, in particolare per Adidas, Siemens e BMW. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.820 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 64,71 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +114 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,92%. Tra gli indici di Eurolandia andamento positivo per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.la performance positiva della Borsa di, grazie al balzo oltre le stime della produzione industriale tedesca e ai rialzi di diverse aziende dopo le trimestrali, in particolare per Adidas, Siemens e BMW. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.820 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 64,71 dollari per barile. Lo Spread peggiora, toccando i +114 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,92%. Tra gli indici di Eurolandia andamento positivo per ...

