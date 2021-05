Advertising

stefano00121 : C'è Marco Masini su RAI 1 ai Soliti Ignoti, sono cresciuto con le sue canzoni! Un grande Poeta; le sue canzoni anc… - Iron_since_1974 : Se Marco Masini scriveva 'Bella Stronza' oggi rischiava la lapidazione dai soliti bigotti al potere. -

Ultime Notizie dalla rete : Masini Soliti

Leggi anche > L'indagine del cantante toscano è buona,arriva alla fase finale con un tesoretto di 36mila euro. Arriva il momento del parente misterioso. Si tratta di Maria Chiara, 26 anni, ...... venerdì 7 maggio, ospite di Amadeus a IIgnoti - Il Ritorno , quiz show di Rai 1 alle ore 20:30. Dove e quando è nato, età, altezza, biografia e canzoni di MarcoMarcoè nato il ...Marco Masini ai Soliti Ignoti, il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti. Fan increduli: «Ma è lei!». Amadeus reagisce così. Pochi minuti fa, ...Marco Masini è l'ospite della puntata del 7 maggio de I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus. Una puntata speciale per il cantante che annovera grandi successi in carriera, da "Bella stronz ...