LIVE Berrettini-Garin 3-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: game rapidi nel primo set (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 primo ace del cileno ed equilibrio nel primo set. 40-15 Scappa via il diritto in risposta dell’italiano. 30-15 Risposta lunga di Berrettini. 15-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio dell’azzurro. 0-15 Bravissimo Berrettini con il diritto in risposta e lungolinea vincente. 3-2 Sesto ace dell’azzurro che conduce il primo set. 40-0 Servizio e smorzata di diritto del romano. 30-0 Quinto ace di Berrettini. 15-0 Ace del #8 del seeding. 2-2 game rapido e a zero anche per il #25 al mondo. 40-0 Servizio e diritto di Garin. 30-0 Prima vincente del cileno. 15-0 Ottimo diritto di Garin in uscita dal servizio. 2-1 Servizio a zero di Berrettini ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3ace del cileno ed equilibrio nelset. 40-15 Scappa via il diritto in risposta dell’italiano. 30-15 Risposta lunga di. 15-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio dell’azzurro. 0-15 Bravissimocon il diritto in risposta e lungolinea vincente. 3-2 Sesto ace dell’azzurro che conduce ilset. 40-0 Servizio e smorzata di diritto del romano. 30-0 Quinto ace di. 15-0 Ace del #8 del seeding. 2-2rapido e a zero anche per il #25 al mondo. 40-0 Servizio e diritto di. 30-0 Prima vincente del cileno. 15-0 Ottimo diritto diin uscita dal servizio. 2-1 Servizio a zero di...

