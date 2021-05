L’intelligenza artificiale può aiutare l’Africa a sconfiggere la malnutrizione

Leggi su cityroma

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dal machine learning all’agricoltura di precisione:può diventare lo strumento per affrancaredallae incentivare lo sviluppo economico (Foto: Marco Grieco)Per combattere lain Africa,(Ai) è come l’acqua. Ciò significa che, in un’area che basa il 35% del suo prodotto interno lordo (pil) sull’agricoltura, le tecnologie vanno adattate e non possono essere infuse in modo omogeneo. Quest’esigenza diventa necessaria alla luce degli ultimi, allarmanti dati. Secondo l’Unione africana nel 2050 la fame costerà ai Paesi africani dall’1,9 al 16,5% del loro pil, mentre la richiesta di cibo raddoppierà per l’incremento della popolazione. “Gli ultimi studi della Fao indicano che la ...