Lega, Politi: stadio della Roma, Raggi peggio di un mostro a due facce (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Come Giano bifronte la Raggi ci presenta ogni volta una faccia diversa, ogni volta una risposta diversa a seconda dell’opportunita’. La presa in giro ai danni dei tifosi e’ ormai venuta a galla malgrado le dichiarazioni fatte in tribunale.” “Cinque anni buttati nella vana speranza che in questa Amministrazione, senza dignita’, ci fossero progetti condivisi, ma nel carrozzone a cinque stelle le varie correnti di pensiero non dialogano tra loro e non si armonizzano. Tutto questo a danno dei cittadini.” “E’ nostro fermo convincimento che lo stadio vada fatto e nel migliore dei modi, questo progetto non e’ solo un interesse per i tifosi, ma anche un’occasione di lavoro, rappresentando un vero volano economico per tante aziende territoriali. L’ennesima occasione persa e non capita da questa Amministrazione, ma fortunatamente ad ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)– “Come Giano bifronte laci presenta ogni volta una faccia diversa, ogni volta una risposta diversa a seconda dell’opportunita’. La presa in giro ai danni dei tifosi e’ ormai venuta a galla malgrado le dichiarazioni fatte in tribunale.” “Cinque anni buttati nella vana speranza che in questa Amministrazione, senza dignita’, ci fossero progetti condivisi, ma nel carrozzone a cinque stelle le varie correnti di pensiero non dialogano tra loro e non si armonizzano. Tutto questo a danno dei cittadini.” “E’ nostro fermo convincimento che lovada fatto e nel migliore dei modi, questo progetto non e’ solo un interesse per i tifosi, ma anche un’occasione di lavoro, rappresentando un vero volano economico per tante aziende territoriali. L’ennesima occasione persa e non capita da questa Amministrazione, ma fortunatamente ad ...

Advertising

LavoroLazio_com : Politi-Bordoni (Lega): 'Su emergenza cimiteri non bastano scuse sui social' 'Per i rappresentanti della Lega capito… - Agenparl : METRO, POLITI – CERQUONI (LEGA): SUBAUGUSTA, PRONTO ESPOSTO IN PROCURA - -