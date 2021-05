Juventus, Ramsey: «Arrivato con un infortunio, difficile avere costanza» (Di venerdì 7 maggio 2021) Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, ha rilasciato un’intervista a FourFourTwo. Ecco le sue dichiarazioni Intervistato da FourFourTwo, Aaron Ramsey ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. INFORTUNI – «Sono stati un paio d’anni piuttosto frustranti per me, mi sono fatto piccoli infortuni e non sono riuscito a tornare in piena forma. È stato un periodo strano in generale: arrivare alla Juventus con un infortunio, cercando di riprendere la forma, poi sei colpito da una pandemia e dovevamo ricominciare. È stato difficile ottenere una certa costanza, e questo ha avuto un effetto su di me nel giocare per il Galles». CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Aaron, centrocampista della Juve, ha rilasciato un’intervista a FourFourTwo. Ecco le sue dichiarazioni Intervistato da FourFourTwo, Aaronha rilasciato le seguenti dichiarazioni. INFORTUNI – «Sono stati un paio d’anni piuttosto frustranti per me, mi sono fatto piccoli infortuni e non sono riuscito a tornare in piena forma. È stato un periodo strano in generale: arrivare allacon un, cercando di riprendere la forma, poi sei colpito da una pandemia e dovevamo ricominciare. È statoottenere una certa, e questo ha avuto un effetto su di me nel giocare per il Galles». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

