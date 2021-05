In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio: 300 tecnici al Pnrr: Draghi come Conte. Task force prima era un vulnus democratico, ora non più (Di sabato 8 maggio 2021) Recovery, ritorna la Task force dei trecento Le sorprese della politica sono infinite. come quella di trovare nel documento esteso del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr, il Recovery plan), di circa 2.500 pagine, che il governo ha inviato al Parlamento, una delle pietre dello scandalo utilizzate per far cadere il governo Conte. Ricordate la vicenda della Task force da 300 funzionari di Salvatore Cannavò Csm: Ciechi Muti Sordi di Marco Travaglio Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di Salute Mentale. L’avvocato esterno dell’Eni, noto depistatore, taroccatore di prove, corruttore di magistrati (ha patteggiato) mette a verbale a Milano una nuova loggia P2 chiamata Ungheria, piena di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Recovery, ritorna ladei trecento Le sorprese della politica sono infinite.quella di trovare nel documento esteso del Piano di ripresa e resilienza (, il Recovery plan), di circa 2.500 pagine, che il governo ha inviato al Parlamento, una delle pietre dello scandalo utilizzate per far cadere il governo. Ricordate la vicenda dellada 300 funzionari di Salvatore Cannavò Csm: Ciechi Muti Sordi di Marco Travaglio Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di Salute Mentale. L’avvocato esterno dell’Eni, noto depistatore, taroccatore di prove, corruttore di magistrati (ha patteggiato) mette a verbale a Milano una nuova loggia P2 chiamata Ungheria, piena di ...

