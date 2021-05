Ilaria Cucchi sulla condanna in appello ai Carabinieri l’omicidio di Stefano: “Sentenza storica” (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commenta a caldo la Sentenza della Corte d’appello, che ha confermato le condanne per omicidio ai Carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Pene più severe per quelli che sono ritenuti i diretti responsabili del violento pestaggio del geometra romano, morto il 22 ottobre 2009 mentre si trovava in custodia cautelare. Ilaria Cucchi sulla condanna in appello per l’omicidio di Stefano La sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, la donna che più di tutti in questi anni si è battuta per la verità, ha commentato a caldo la Sentenza d’appello ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021), sorella di, commenta a caldo ladella Corte d’, che ha confermato le condanne per omicidio aiAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Pene più severe per quelli che sono ritenuti i diretti responsabili del violento pestaggio del geometra romano, morto il 22 ottobre 2009 mentre si trovava in custodia cautelare.inperdiLa sorella di, la donna che più di tutti in questi anni si è battuta per la verità, ha commentato a caldo lad’...

