Il comandante di Mazara ferito in mare al figlio "Sto bene". Atteso il rientro in Sicilia (Di venerdì 7 maggio 2021) «Sto bene, non preoccuparti». Una telefonata di pochi minuti per rassicurare il figlio e confermare che presto sarà a Mazara del Vallo con tutto il suo equipaggio. È arrivata a tarda notte la telefonata...

