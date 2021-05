Graduatorie ATA terza fascia, non è più possibile modificare la domanda per inserire scuole o attestati (Di venerdì 7 maggio 2021) Scaduti i termini per la presentazione delle domande di terza fascia ATA: ora si attende la pubblicazione delle Graduatorie, prima provvisorie poi definitive. Fino al prossimo triennio non sarà possibile modificare i dati inseriti nella domanda, tranne nel caso di errori materiali, né cambiare o inserire le sedi. Allo stesso modo non è possibile inserire titoli eventualmente acquisiti nel frattempo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Scaduti i termini per la presentazione delle domande diATA: ora si attende la pubblicazione delle, prima provvisorie poi definitive. Fino al prossimo triennio non sarài dati inseriti nella, tranne nel caso di errori materiali, né cambiare ole sedi. Allo stesso modo non ètitoli eventualmente acquisiti nel frattempo. L'articolo .

